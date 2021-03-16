Hazine iki tahvil ihalesinde 4,5 milyar lira borçlandı
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Hazine iki tahvil ihalesinde 4,5 milyar lira borçlandı

16.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:29
Hazine iki tahvil ihalesinde 4,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 473,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 473,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 15,87, bileşik faiz ise yüzde 16,50 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 521 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 282 milyon lira, net satış 1 milyar 307,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 658 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 400 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 15,01, bileşik faiz ise yüzde 15,57 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 706 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 499 milyon lira, net satış 1 milyar 465,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 881 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 4 milyar 473,3 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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