Hazine iki ihalede yaklaşık 9,7 milyar lira borçlandı - Haberler Ekonomi
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Hazine iki ihalede yaklaşık 9,7 milyar lira borçlandı

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Hazine iki ihalede yaklaşık 9,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 9 milyar 711,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 9 milyar 711,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,11, bileşik faiz yüzde 18,54 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 185 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 795 milyon lira, net satış 1 milyar 585,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 326 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,4 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 926 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 955 milyon lira, net satış 926,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 411 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 9 milyar 711,6 milyon lira borçlanmış oldu.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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