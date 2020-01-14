Hazine, iki ihalede ROT dahil 9,3 milyar TL satış yaptı

14.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 406,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 885,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 291,9 milyon TL'ye ulaştı.