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Hazine, iki ihalede ROT dahil 9,3 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 406,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

14.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:05
Hazine, iki ihalede ROT dahil 9,3 milyar TL satış yaptı

Hazine ve tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 406,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 885,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 291,9 milyon TL'ye ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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