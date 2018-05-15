Hazine İhalesinde Ortalama Bileşik Faiz İki Yıllıkta Yüzde 16.61

Hazine ihalelerinde ortalama bileşik faiz iki yıllıkta yüzde 16.61, beş yıllıkta yüzde 15.96 oldu.;

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış bir milyar 2.5 milyon lira olurken, ihale öncesi yapılan iki milyar 174 milyon lira ROT dahil toplam satış üç milyar 176.5 milyon liraya ulaştı.

Hazine, lira cinsi iki yıl (546 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, beş yıl (1,708 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç etti.,

İki yıllık tahvil ihalesine 721.3 milyon lira nominal teklif gelirken, ihalede net satış 453.3 milyon lira oldu. Satışların nominal tutarı 471.3 milyon lira olurken, ihalede bileşik faiz en düşük yüzde 15.88, ortalama yüzde 16.61, en yüksek yüzde 16.76 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 15,97 düzeyinde geldi. İhalede minimum 96 bin lira, ortalama 96 bin 167 lira fiyat oluştu

Beş yıllık tahvil ihalesine 921.2 milyon lira nominal teklif gelirken, ihalede net satış 549.2 milyon lira oldu. Satışların nominal tutarı 588.2 milyon lira olarak gerçekleşirken, ihalede bileşik faiz en düşük yüzde 15.86, ortalama yüzde 15.96, en yüksek yüzde 16.05 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 15.37 düzeyinde geldi. İhalede minimum 93 bin 111 lira, ortalama 93 bin 369 fiyat oluştu. - İstanbul