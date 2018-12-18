Hazine İhale Öncesi Toplam 1.03 Milyar TL Rot Satış Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenecek 7 yıl (2,422 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde, kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 1 milyar 32.5 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

Buna göre;

- İhale öncesi piyasa yapıcılarına ROT satış 682.5 milyon TL oldu.

- İhalede piyasa yapıcıları 1 milyar 50 milyon TL teklif verdi.

- Kamuya ROT satış 350 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Kamunun teklifi 350 milyon TL oldu. - İstanbul

Kaynak: DHA