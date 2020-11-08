Hazine haftaya iki ihale düzenleyecek
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Hazine haftaya iki ihale düzenleyecek

08.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:18
Hazine haftaya iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Kasım'da iki ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Kasım'da iki ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, iki yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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