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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek
10.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ihalede 1 yıl (497 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, pazartesi günü yapacağı ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

Salı günü ise 3 yıl (1134 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili ile 8 yıl (2 bin 968 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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