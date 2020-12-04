Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
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Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

04.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:32
Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılacak.

Salı günü düzenlenecek üçüncü ihalede 10 yıl (3626 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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