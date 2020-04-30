Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Mayıs'ta yapılacak ihalede 13 ay (399 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 5 Mayıs Salı günü yapacağı ihalelerin ilkinde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA