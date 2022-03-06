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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (322 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Salı, Mart, Borç, Ekonomi, Haberler

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