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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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