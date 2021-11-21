Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet