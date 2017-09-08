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Hazine Haftaya 2 İhale Düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Haftaya 2 İhale Düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Kaynak: Dunya.com