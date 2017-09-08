Hazine Haftaya 2 İhale Düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.



Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül Salı günü iki ihale düzenlenecek. Söz konusu ihaleyle, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.