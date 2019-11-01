Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

01.11.2019 14:28
Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Kasım Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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