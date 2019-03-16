Hazine Gelecek Hafta 2 İhale Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA