Hazine, Eylül-Kasım Dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Eylül-Kasım dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı Eylül-Kasım dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL'lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi. - İSTANBUL