Hazine dün 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti
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Hazine dün 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine dün 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 2,5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 2,5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi.

5 yıl vadeli (22 Haziran 2026) ihracın tutarı 2,5 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,125 (Mid Swap + 426,7 baz puan) oldu.

İhraç tutarı 22 Haziran 2021'de Bakanlık hesaplarına yatırılacak. İhraca 200'den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi.

Kira sertifikasının yüzde 54'ü Orta Doğu, yüzde 15'i Türkiye, yüzde 14'ü Birleşik Krallık, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı ABD ve yüzde 3'ü Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Bu ihraçla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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Hazine dün 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti - Haberler Ekonomi
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