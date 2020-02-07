Hazine'den rekor tahvil ihracı

07.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:25

Dolar cinsi tahvil ihracında rekor miktara ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi tahvil ihraç miktarının toplam 4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, dolar cinsi tahvil ihracında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamada, "2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 6 Şubat 2020 tarihinde Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe Generale'a yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 13 Şubat 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur.

İşlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin altında fiyatlanmıştır. Tahvil dilimlerine toplamda 200'den fazla yatırımcı ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvillerin yüzde 51'i İngiltere'ye, yüzde 18'i ABD'ye, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10'u Türkiye'ye ve yüzde 7'si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4,45, kupon oranı yüzde 4,25 olarak; Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5,45, kupon oranı yüzde 5,25 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu Dolar tahvillerin ihraç tutarlarının tamamı Euro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu 4 milyar Dolar tutarındaki yükümlülüğümüzün Euro cinsinden ortalama kupon oranı yüzde 2,70 olmuştur. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA