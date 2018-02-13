Hazine'den Kira Sertifikası İhracı

Hazine Müsteşarlığı, 1.9 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.

Müsteşarlık'tan yapılan açıklamaya göre, 1 miyar 876 milyon 205 bin lira tutarında 14 Şubat 2018 valörlü, 12 Şubat 2020 itfa tarihli ve TRD120220T16 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.