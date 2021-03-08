Hazine'den İzmir Büyükşehir Belediyesine onay

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Buca Metro projesinin finansman görüşmelerine devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin, "Hazine garantisiz dış kredi" kullanma iznini bir yıl daha uzattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Buca Metro projesinin finansman görüşmelerine devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin, "Hazine garantisiz dış kredi" kullanma iznini bir yıl daha uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon Euro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon Euro'luk kaynağın ön onayını alan büyükşehir, Hazine ve Maliye Bakanlığına da başvurmuş ve "Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni"nin süresinin uzatılmasını talep etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünden, sürenin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısı İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaştı.

Başkan Soyer'den Cumhurbaşkanına teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'e yaptığı ziyarette konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini hatırlattı. Bu görüşme sonrası iznin çıktığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

İhale ilanı duyurulmuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Üçyol-Buca Metro Hattının yapım ihalesi ilanı, 13 Şubat itibariyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Tedarik Portalında ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayımlanarak dünyaya duyurulmuştu. İhale ilanıyla istekli firmaların teklif vermesi ve tekliflerin değerlendirilmesi süreci başladı. Buca'ya nefes aldıracak projenin inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019'da, hazine garantisi olmaksızın 80 milyon Euro'luk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon Euro'ya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon Euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon Euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi. Böylece hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon Euro'yu buldu. EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, altı aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise dört yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı