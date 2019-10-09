Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

09.10.2019 15:12

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 11 Ekim 2019 valörlü, 9 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,87 kupon ödemeli 3,015 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,87 kira ödemeli 12,662 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA