Hazine'den 2,35 milyar TL'lik tahvil satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen 5 Yıl (1.722 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yüzde 12,59 bileşik faiz oranıyla ROT dahil 2,35 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.

05.11.2019 14:58
Hazine'den 2,35 milyar TL'lik tahvil satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen 5 Yıl (1.722 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yüzde 12,59 bileşik faiz oranıyla ROT dahil 2,35 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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