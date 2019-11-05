Hazine'den 2,35 milyar TL'lik tahvil satışı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen 5 Yıl (1.722 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yüzde 12,59 bileşik faiz oranıyla ROT dahil 2,35 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.
05.11.2019 14:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen 5 Yıl (1.722 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yüzde 12,59 bileşik faiz oranıyla ROT dahil 2,35 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com