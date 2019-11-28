Hazine Bütçesi Görüşmelerinde CHP Protestosu
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Hazine Bütçesi Görüşmelerinde CHP Protestosu

CHP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunuş yaptığı 2020 yılı bütçesi görüşmelerini, "Esnaf perişan, çiftçi çaresiz, sokaklar işsiz dolu, gençler umutsuz" diyerek protesto etti.

28.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:46

CHP, Hazine ve Maliye Bakanı 'ın sunuş yaptığı 2020 yılı bütçesi görüşmelerini, "Esnaf perişan, çiftçi çaresiz, sokaklar işsiz dolu, gençler umutsuz" diyerek protesto etti



Haber Videosu: Hazine Bütçesi Görüşmelerinde CHP Protestosu
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