Gözünü Karartan Defineci, Hazine Bulmak İçin Evinin Altını 10 Metre Kazdı
Amasya'da düzenlenen kaçak kazı operasyonunda evin içine kazılan 3,5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki tünel, jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi.
Amasya'da 1. derece sit alanı olan bir köyde boş haldeki evin altında kaçak kazı yapıldı. Ev sahibi ile arkadaşının altın ile lahit bulmak amacıyla kazdıkları 3,5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki tünel eve baskın yapan jandarma ekiplerini de şaşırttı.
DUYUMU ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonrası il merkezine bağlı Doğantepe köyündeki 1. derece sit alanı olan bölgede ev sahibi olan A.K.'nin boş haldeki eski evi ve eklentilerinde aynı köyden İ.K. ile beraber kaçak kazı yaptıkları duyumu alınması üzerine operasyon düzenledi.
EVE GİREN EKİPLER ŞAŞIP KALDI
Eve giren ekipler giriş kısmında 3,5 metre çapında 10 metre derinliğinde yer altına doğru kazılmış tünelle karşılaştı. Merdiven sistemi ile düzenek kurulan tünelden çıkartılan toprağın da boş iki odaya doldurulduğu görüldü.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
1 taş kütle, 1 adet bronz kapak tutamağı ve buna ait parça ile topraktan yapılmış su testisi ve bir av tüfeği ele geçirildi. Kazıda kullanılan gaz maskeleri, projektör ve diğer malzemelere de el konuldu. 2 şahıs da gözaltına alındı.
İşte kazı yapılan evden görüntüler;
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Ne yapsin millet bakiyorki is yok is olsada karin tokluguna calisiyor adam belki bir define bulurumda rahat bir hayat yasarim umuduyla kaziyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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SEncer dürüstlük testi yapalımmi iki tane. Mülteciyi. Evinde. İki gün. Misafir et iki. Günün. Sonunda dürüstçe yazCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi paramı aldım. haberler. com teşekkürat!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ben suriye abi beni burada çalıştırdı paramı vermedi abi parayı ver abeCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırSURİYELİ KARDEŞ''E İNANMAYIN: Bir çok habere gidip yorum atmışsın Suriyeli falan olduğunu zaten zannetmiyorum da işsiz sin hareketlerinden de belli ama beyinsiz misinde vaktini böyle harcıyorsun anlamadım arkadaşım ya da yaşın küçük sanırsam her şey sana şaka geliyor git kendine başka uğraşlar bul.4 1 Yayından Kaldır