Gözünü Karartan Defineci, Hazine Bulmak İçin Evinin Altını 10 Metre Kazdı

Amasya'da 1. derece sit alanı olan bir köyde boş haldeki evin altında kaçak kazı yapıldı. Ev sahibi ile arkadaşının altın ile lahit bulmak amacıyla kazdıkları 3,5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki tünel eve baskın yapan jandarma ekiplerini de şaşırttı.

DUYUMU ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonrası il merkezine bağlı Doğantepe köyündeki 1. derece sit alanı olan bölgede ev sahibi olan A.K.'nin boş haldeki eski evi ve eklentilerinde aynı köyden İ.K. ile beraber kaçak kazı yaptıkları duyumu alınması üzerine operasyon düzenledi.

EVE GİREN EKİPLER ŞAŞIP KALDI

Eve giren ekipler giriş kısmında 3,5 metre çapında 10 metre derinliğinde yer altına doğru kazılmış tünelle karşılaştı. Merdiven sistemi ile düzenek kurulan tünelden çıkartılan toprağın da boş iki odaya doldurulduğu görüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 taş kütle, 1 adet bronz kapak tutamağı ve buna ait parça ile topraktan yapılmış su testisi ve bir av tüfeği ele geçirildi. Kazıda kullanılan gaz maskeleri, projektör ve diğer malzemelere de el konuldu. 2 şahıs da gözaltına alındı.

İşte kazı yapılan evden görüntüler;