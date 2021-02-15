Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
15.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1687 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya