Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

15.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1687 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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