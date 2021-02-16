Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı
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Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı

16.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:11
Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 387,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 387,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14,47, bileşik faiz 14,99 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 88,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 196,8 milyon lira, net satış 1 milyar 230,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 863 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 5 yıl (1687 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 13,07, bileşik faiz yüzde 13,5 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 326 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 95 milyon lira, net satış 2 milyar 156,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, gerçekleştirdiği 2 ihaleyle piyasaya toplam 5 milyar 387,6 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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