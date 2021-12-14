Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7,64 milyar lira borçlandı
AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 640,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 640,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede, 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz yüzde 0,26 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 371 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 293 milyon lira, net satış 4 milyar 540,2 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 71 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 7 milyar 640,2 milyon lira borçlandı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title