Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4,2 milyar lira borçlandı
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Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4,2 milyar lira borçlandı

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4,2 milyar lira borçlandı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 218,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 218,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede 2 yıl (819 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel yüzde 4,99 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 606 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 615 milyon lira, net satış 2 milyar 588,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 130 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 208 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 4 milyar 218,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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