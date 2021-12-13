Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 22,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 22,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ihalede, 2 yıl (644 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 20,33, bileşik faiz yüzde 21,36 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 322 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 576 milyon lira, net satış 572,5 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 125 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 511 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 325 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 2 milyar 22,5 milyon lira borçlandı.
AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri