Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 9,4 milyar lira borçlandı
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Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 9,4 milyar lira borçlandı

Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 9,4 milyar lira borçlandı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 9 milyar 446,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 9 milyar 446,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 9 yıl (3374 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 16,78, bileşik faiz yüzde 17,48 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 479 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 933 milyon lira, net satış 1 milyar 530,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 199 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 450 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl (3570 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,2, reel bileşik faiz yüzde 3,23 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 434 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 718 milyon lira, net satış 4 milyar 816,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 9 milyar 446,4 milyon lira borçlanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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