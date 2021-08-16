Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı

Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 10 milyar 124,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 10 milyar 124,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 18,81 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 886,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 14,5 milyon lira, net satış 3 milyar 319,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1827 gün) vadeli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,06 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 191,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 66,4 milyon lira, net satış 3 milyar 104,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil Berdan Mardini
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:29:38. #1.14#

title