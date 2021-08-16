Hazine bugün düzenlediği iki ihalede 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 10 milyar 124,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 10 milyar 124,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 18,81 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 886,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 14,5 milyon lira, net satış 3 milyar 319,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1827 gün) vadeli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,06 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 191,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 66,4 milyon lira, net satış 3 milyar 104,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 124,2 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya