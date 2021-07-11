Hazine bu hafta 3 ihale ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
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Hazine bu hafta 3 ihale ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine bu hafta 3 ihale ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikası satışı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 2 kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Salı günü düzenlenecek ihalede, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da olacak.

Çarşamba günü de devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.

İhalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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