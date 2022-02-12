Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları... - Haberler
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Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz" "Gün geçtikçe mevduat Türk Lirasındaki mevduatın oranı ve ağırlığı bozdurulan dövizler lehine döndü.

Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz"

"Gün geçtikçe mevduat Türk Lirasındaki mevduatın oranı ve ağırlığı bozdurulan dövizler lehine döndü. 340 milyar liraya varmış olan mevduat koruma hesabındaki miktar da dövizin bozdurum oranı yüzde 49'u 10 milyar doları geçti"

"Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak"

Hazine Bakanı Nebati: 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

Hazine Bakanı Nebati: 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

Hazine Bakanı Nebati: 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türk, Mart, Ekonomi, Haberler

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