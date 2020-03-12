Hazine avro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 13 Mart valörlü, 12 Mart 2021 itfa tarihli olarak yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 1 milyar 5 milyon 500 bin avro tutarında devlet tahvili ve 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 255 milyon 710 bin avro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

Kaynak: AA