Hazine avro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
12.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:04
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 13 Mart valörlü, 12 Mart 2021 itfa tarihli olarak yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 1 milyar 5 milyon 500 bin avro tutarında devlet tahvili ve 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 255 milyon 710 bin avro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.
Kaynak: AA