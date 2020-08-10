Hazine avcıları suç üstü yakalandı
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Hazine avcıları suç üstü yakalandı

Iğdır'da Ermeni Mezarlığında kaçak kazı yapan 7 şüpheli şahış suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Hazine avcıları suç üstü yakalandı
10.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:13

Iğdır'da Ermeni Mezarlığında kaçak kazı yapan 7 şüpheli şahış suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aralık İlçesi Yenidoğan Köyü Ermeni Mezarlığı mevkinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Mezarlığın bulunduğu alana giden ekipler suç aletleri ile birlikte kaçak kazı yapan 7 şüpheli şahıs yakaladı. Kaçak kazı yapan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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