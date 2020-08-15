Hazine arazisine kenevir ekince yakayı ele verdi
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Hazine arazisine kenevir ekince yakayı ele verdi

Malatya'da hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapan bir şüpheli jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Hazine arazisine kenevir ekince yakayı ele verdi
15.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:43

Malatya'da hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapan bir şüpheli jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yazıhan ilçesi Böğürtlen Mahallesinde hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapıldığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda hazinenin arazisine ekili 5 bin 500 kök kenevir maddesi ele geçirilirken, olayın şüphelisi 1 kişi ise gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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