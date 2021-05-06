Hazine arazisinden izinsiz kum çeken şahıslara para cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hazine arazisinden izinsiz kum çeken iki şahsa jandarma ekiplerince para cezası uygulandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hazine arazisinden izinsiz kum çeken iki şahsa jandarma ekiplerince para cezası uygulandı. Şahıslardan birinin temaslı olduğu ortaya çıkınca, karantinaya alınmak üzere yurda gönderildi.

Çarşamba Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında E.T.(28) ve E.A.(23) isimli şahısların traktörler ile kum aldığı görüldü. Yapılan araştırmada arazinin hazine arazisi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili E.T.(28) ve E.A.(23) isimli şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 6 bin 938 TL idari yaptırım kararı uygulandığı öğrenildi.

Ayrıca E.T. isimli şahsın korona virüs temaslısı olduğu yapılan sorgulamasında ortaya çıktı. İzolasyon ihlali yapan şahıs 112 acil ambulans ekiplerince Samsun Münevver Ayaşlı Yurduna gönderildiği öğrenilirken, izolasyon kuralını ihlal etmesi nedeniyle de 3 bin 469 TL idari ceza uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı