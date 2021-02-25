Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
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Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı

25.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:09
Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı

ANTALYA'da hazine arazisine yaptığı prefabrik evin yıkımı için ekiplerin geldiğini gören Bora Aksoy (26), içeri girip kapıyı kilitleyerek direndi.

ANTALYA'da hazine arazisine yaptığı prefabrik evin yıkımı için ekiplerin geldiğini gören Bora Aksoy (26), içeri girip kapıyı kilitleyerek direndi. Üzerine yağ döktüğü bezi ateşe veren Aksoy, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu eylemine son verdi. Aksoy'un eylemini sonlandırmasıyla prefabrik ev sökülüp götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve yıkım ekipleri, hazine arazisinde bulunan Bora Aksoy'a ait prefabrik evi yıkmak için harekete geçti. Ekipleri karşısında gören Bora Aksoy, yıkımın usulsüz olduğunu, yıkım olursa kendisini yakacağını söyleyerek eve girip kapıyı kapattı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Bora Aksoy'u ikna etmek için çalışma başlattı.

BEZİ ATEŞE VERDİPolise yerin dedesinden kaldığını ve yazışmaların sürdüğünü söyleyen Aksoy, yıkımın durdurulmasını istedi. Yıkımın usulüne uygun yapıldığını belirten polis, Bora Aksoy'dan evi boşaltması gerektiğini belirtti. Evden çıkmayacağını söyleyen Aksoy, üzerine yağ döktüğü bezi pencereden aşağıya sarkıtıp, ateşe verdi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polisin ısrarına rağmen evden çıkmak istemeyen Bora Aksoy, bu kez kendine zarar vermeye çalıştı. Aksoy, ekiplerin kapıyı kırıp içeriye girmeye çalıştığı sırada pencereden çıkıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Aksoy, polis merkezine götürüldü. Vinç yardımı ile sökülen ev ise belediye ekipleri tarafından götürüldü.


Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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