Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı (2)
TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde bulunan hazine arazisinde, 562 kök Hint keneviri ve 350 gram esrar yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ve emniyeteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen Barış A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:47
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan hazine arazisinde, 562 kök Hint keneviri ve 350 gram esrar yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ve emniyeteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen Barış A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA