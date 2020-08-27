Hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı SAMSUN'un Bafra ilçesinde bulunan bir hazine arazisinde, 562 kök Hint keneviri ve 350 gram esrar ele geçirildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bulunan bir hazine arazisinde, 562 kök Hint keneviri ve 350 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesi Kanberli Mahallesi'nde bulunan bir hazine arazisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese yaptığı operasyonda, 562 kök uyuşturucu etkisi bulunan Hint keneviri bitkisi ile 350 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA