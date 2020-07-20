Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
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Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildiMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
20.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:32

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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