Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli, 10 bin 814 kilogram altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 4 bin 485 kilogram altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök