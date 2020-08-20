Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 18,4 milyar lira
Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
20.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:14
Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,3 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA