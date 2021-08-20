Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 17,5 milyar lira
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Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 17,5 milyar lira

Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 17,5 milyar lira
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 17,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 17,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,9 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 17,5 milyar lira - Haberler Ekonomi
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