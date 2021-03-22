Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 17,8 milyar lira
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Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 17,8 milyar lira

22.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:27
Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 17,8 milyar lira

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 673 milyon lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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