Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira - Haberler
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Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira

AA, Enes Duran - Ekonomi
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Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 600 milyon lira tahsil edildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak, Ekonomi, Haberler

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