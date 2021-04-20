Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 18,4 milyar lira

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,05 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran