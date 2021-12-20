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Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 21,3 milyar lira

Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 21,3 milyar lira
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 21,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 21,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,9 milyar lira tahsil edildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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