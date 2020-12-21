Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 18,5 milyar lira
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Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 18,5 milyar lira

21.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:48
Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 18,5 milyar lira

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,3 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:48:32. #1.15#
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